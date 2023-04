Imágenes inéditas | Arelys confiesa a Yulen Pereira lo que hará tras su ruptura: "Voy a llamar a Anabel"

‘Tierra de Nadie’ nos ha dejado nuevas imágenes inéditas de todo aquello que no vimos el domingo en directo. Y ha sido precisamente Asraf uno de los temas de conversación que trataron madre e hijo. Pero, además, continuaron hablando del que fue el tema de la noche: la ruptura del esgrimista con Anabel Pantoja.

Arelys preguntaba una vez más si todo estaba bien y él respondía: "Todo está bien. Lo más malo que te he contado es lo de Anabel . Que lo hemos dejado. Lo demás está todo bien". La superviviente se lamentaba: "Qué pena". Yulen continuaba con su discurso: "Ya te contaré algunas cosas. No ha habido ningún motivo de peso gigante. Es lo que ha ocurrido y ya está".

Entre tanto, el ex de Anabel Pantoja aconsejaba a su madre: “Piensa bien lo que vas a hacer. No te quedes, a veces, como… ‘No me mojo’. Defiende lo que tengas que defender. Lo que está bien, lo dices. Y lo que está mal, también. Sin miedo a lo que piense la gente”, comenzaba.