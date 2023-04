La audiencia se parte de risa con la reacción de Jorge Javier Vázquez en el encuentro de Katerina y Raquel Bollo

Raquel Bollo ha expresado en muchas ocasiones que no le gusta Katerina Safarova , la 'amiga especial' de su hijo Manuel Cortés. Por eso, existía una gran expectación por el encuentro de ambas en plató , que finalmente ha sido muy cordial: se han abrazado y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le ha dicho que sus hijos la quieren muchísimo y que tienen fuerzas para seguir hacia adelante en el concurso.

"Nos representa a todos", "Me meo", "Me encanta", "La cara de Jorge Javier nos representa", han sido algunos de los comentarios que los espectadores han vertido en Twitter, donde muchos se han atrevido a vaticinar que el buen rollo entre Katerina Safarova y Raquel Bollo no durará mucho.