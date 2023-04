Jorge Javier le saca parecido a Adara y ella reacciona: “Me lo dicen mucho mis seguidores”

La superviviente ha dado el nombre de Yaiza como su nominada porque hay cosas que no le gustan y principalmente porque los demás llevan un mes y medio más pasando hambre, tras estas explicaciones el presentador le ha querido hacer un apunte.

"Te estaba viendo y estaba pensando ahora que si te pusiera en blanco y negro y con el pelo corto serías la actriz Audrey Hepburn en 'Vacaciones en Roma", le ha dicho el presentador, lo que ha desatado la risa de la concursante y ha asegurado que no es la primera vez que le sacan este parecido: "Me lo dicen mucho esos mis seguidores que me parezco".