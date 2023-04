Laura Madrueño se parte de risa con el piropo de Jorge Javier: "Admiro tanto que tengas todos los dientes"

Laura Madrueño estaba preparada para dar comienzo a la prueba de líder, la primera tras la unificación, en la que un chico y una chica se iban a hacer con el collar. Antes de esto, Jorge Javier Vázquez ha conectado con la presentadora en directo y l e ha lanzado un piropo que ha sorprendido a su compañera y no ha podido evitar la risa.

"Me encanta ver la imagen de Laura desde aquí porque siempre está con esa sonrisa y admiro tanto que tengas todos los dientes, todos las piezas dentales", ha entonado Jorge Javier en directo desde el plató mientras su compañera le estaba escuchando desde Honduras.

Laura Madrueño no ha podido evitar soltar una carcajada ante esto y responder: "Me voy a caer del barco". Y el presentador ha insistido en esto, entre risas: "De verdad, es algo que siempre he admirado mucho porque yo los perdí siendo tan joven...".