Jonan Wiergo enloquece al ver a su novio en Honduras y ambos protagonizan un tierno reencuentro: “La felicidad que tengo es inexplicable”

Cristian ha viajado hasta Honduras para reencontrarse con él, pero el superviviente no lo ha tenido nada fácil. Para poder verle ha tenido que enfrentarse hasta a tres retos. Una vez superados, finalmente la lona caía y podía abrazar a su chico.

Nada más verle, Jonan no ha podido evitar las lágrimas y se ha acercado a él para besarle y abrazarle con toda la ternura del mundo mientras le decía continuamente lo “precioso” que estaba: “No me lo creo, qué guapo, estás más guapo todavía”.

Después de unos primeros minutos de mucho cariño, ambos decidían ponerse al día y no parar de hablar . Su restaurante, el buen olor de Cristian, lo mucho que se echan de menos… Y hasta Raquel Mosquera.

Tras el momento ducha, Ion les daba la mala noticia que no querrían escuchar: llegaba el momento de despedirse. “Me da mucha pena despedirme pero estoy tan feliz… Me ha pegado un subidón increíble. Necesitaba verlo, que me dijera que todo estaba bien. Increíble, increíble”, reaccionaba Jonan.