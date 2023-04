El sonado zasca de Alexia Rivas a Cristina Porta que hace reaccionar a Carlos Sobera: "Me ha dolido hasta a mí"

El disgusto de Adara Molinero por no dejarla cocinar provoca su primera crisis con Asraf

La reacción de Oriana: "Alexia es muy coherente, lo normal es que si con una persona has acabado mal es que sigas mal"

Cristina Porta, sobre Oriana Marzoli: "Le he dicho 'hola' y ella no me ha saludado"

Las opiniones de Cristina Porta sobre Adara Molinero y su amistad con Asraf Beno han hecho reaccionar a Alexia Rivas y ante su tenso momento en plató Oriana Marzoli ha saltado en defensa de Alexia, lo que ha destapado que no hay muy buen rollo entre ella y Cristina.

"Creo que lo está haciendo muy bien y que no le favorece la amistad con Asraf, pienso que se va a alejar de él. Me alegro de que tenga a la vitamina de esa isla y que se haya juntado a Jonan", ha dicho Cristina sobre Adara y aquí ha llegado el tremendo zasca de Alexia a su compañera: "Veo mucho populismo, si Adara se separa de las personas que le hacen mal pues también se separó de ti". "Me ha dolido hasta a mí", ha dicho Carlos Sobera ante las palabras de la periodista.

Cristina le ha recriminado ante esto que le quiere enfrentar con Adara, pero ahora concursando en 'Supervivientes' y ella "no juzga por amistades, como tú haces siempre en los platós, si no por lo que veo", ha dicho para devolverle el zasca. Y aquí ha aparecido Oriana Marzoli: "Alexia es muy coherente, lo normal es que si con una persona has acabado mal es que sigas mal". "Cuando eres colaboradora de televisión intentas ser objetiva", le ha dicho Porta.

Ante esto, Oriana ha preferido no continuar con la tensión: "Estoy de acuerdo con Adara, me encanta que se divierta, que se ría... No le doy lo que quiere, quería continuar lo de Adara porque estamos hablando de 'Supervivientes', es maravillosa, me parto con ella y yo le daría el mismo consejo que le ha dado a Asraf".