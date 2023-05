¡Saltan chispas en directo! Isa Pantoja y Raquel Bollo vuelven a la carga

Desde que Asraf Beno y Manuel Cortés comenzaron a protagonizar diferentes rifirrafes en Honduras, Isa Pantoja y Raquel Bollo también lo han hecho en el plató de 'Supervivientes'. La novia y la madre de los supervivientes no han dudado en defenderles a capa y espada y eso ha provocado una brecha entre ellas que no deja de asomar en cada gala.

Esta vez, todo ha estallado tras ver un vídeo en el que Alma y Manuel discutían con Artùr. Los hermanos Bollo recriminaban al ucraniano que se hubiera guardado el recipiente de gel: "Me acusa a mí de robo pero él se guarda en un vaso gel", decía Alma. "A mí me hablas bien que yo soy más chulo que tú", añadía Manuel.

Raquel Bollo , tras la emisión del vídeo, tomaba la palabra en plató: "Yo alucino, de verdad", comenzaba para cargar inmediatamente después contra la defensora de Artùr. Algo que no ha dejado pasar por alto Isa Pantoja, que no ha dudado en recriminarle su actitud.

"Eso no es así, ¡pero si hablas tú sola! Lo primero, no es que Asraf vaya desde casa con esos instrumentos, los encontró en playa. La única persona que quiso aprender fue Jonan, que de hecho luego lo hizo. Si quieres aprender una cosa, puedes decir a quien sabe hacerlo que si te puede enseñar. No me vengas a decir que es que él no ha querido compartir sus cosas. ¡Que la gente coja, mueva el culo y aprenda!".