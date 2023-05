Yaiza Martín confiesa a Ginés Corregüela lo que todos esperaban: ¿está embarazada?

Y ha sido precisamente durante esta conversación cuando, por primera vez, Miriam se ha roto en un plató: "Tú no has querido estar, no porque seas arisco, no has estado porque has querido estar siempre en la huerta y con una diez años, que estaba haciendo la comunión casi. No voy a hablar más contigo porque ya he llegado a mi límite, demasiado que me he sentado y he defendido cosas indefendibles", sentenciaba.