Miriam Corregüela responde al comentario de su padre acerca de su condición sexual

Ginés Corregüela por fin ha podido hablar por teléfono con su hija Miriam y ha sido en directo durante la duodécima gala de 'Supervivientes', ya que el rey de los bocadillos no había podido ponerse en contacto con ella ya que, según él, su móvil se había roto y había visto también en Instagram que su hija le había criticado. En la llamada, el tiktoker no pudo evitar emocionarse y rompió a llorar por primera vez , aunque su hija le reiteró que seguía dolida y que necesitaba tiempo para sanar y poder hablar tranquilamente con él de todas sus cuentas pendientes.

En un momento de la conversación telefónica, Ginés hizo referencia a la relación de su hija con su novia, Sendy, con la que se va a casar. "Yo he aceptado, a ver cómo me explico para que se me entienda, he aceptado a su pareja y su pareja sabe que la quiero con locura", comentó el tiktoker, despertando la incomodidad de Miriam, que ya contó en un 'Deluxe' que a su padre le había costado asimilar que es lesbiana y que está enamorada de una mujer.