El emotivo abrazo entre Jaime Nava y Elena Rodríguez, madre de Adara: "Es una gran persona"

Jaime Nava ha entrado a plató y se ha dado un gran abrazo con Elena Rodríguez , madre de Adara. El expulsado ha contado que volvió con ella a España en el mismo avión. "Adara es una persona con la que he tenido muchos conflictos, pero no sabía por dónde pillarla. Había veces que era sarcasmo e ironía pura", ha explicado el concursante.

"Me gusta tener momentos de soledad como todo el mundo, pero no afrontarla así. Cuando llegue a olvidados, cogí la lona, la puse al lado de los dos dispensadores de agua que tenemos y cuando cayó el sol me eché a dormir y pensé: 'Que pase rápido la primera noche'. La discoteca que estaba empezando ahí bosque adentro, una playa en la que no había playa...El ruido de las palmeras crujiendo, los grillos, las aves, todos los bichos que se van arrastrando, y sentir que los cangrejos se te suben por encima. Estás ahí solo, te acaban de expulsar, no ves nada…parecía El proyecto de la bruja de Blair", explica.