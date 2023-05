El inesperado zasca de Alexia Rivas a Ginés Corregüela que le deja fuera de juego: "Has mentido"

Ginés y Yaiza se encontraban jugando a 'En honor a la verdad'

Alexa Rivas no ha podido evitar intervenir ante la primera respuesta del rey de los bocadillos

"Yo no me creo a Ginés. No te creo, creo que estás quedando bien", comenzaba

Los supervivientes, más concretamente Asraf y Bosco como líderes, se han enfrentado al ya conocido juego 'En honor a la verdad'. Después de que los concursantes se mojaran en Honduras respondiendo a las preguntas más comprometidas sobre sus compañeros, Carlos Sobera anunciaba que el juego iba a llegar también a plató.

Ginés y Yaiza iban a ser los protagonistas y quienes pusieran a prueba su sinceridad. El presentador les lanzaba entonces la primera pregunta: "¿De quién os esperáis una puñalada trapera?".

El rey de los bocadillos respondía en primer lugar: "Yo creo que el que menos he conocido, Artùr. Asraf es lo que hablamos, se merece estar ahí, no me llevo muy bien con él pero tampoco me llevo mal". Yaiza discrepaba con él: "Yo todo lo contrario. Yo a Artùr no le conocí, no le puedo juzgar. Me quedo con Asraf".

Alexia Rivas, sobre Ginés: "La mayor parte del tiempo es un bienqueda"

Sobera pedía entonces la opinión de los colaboradores: "¿Han sido sinceros? Pulgar hacia arriba o hacia abajo". Alexia Rivas mostraba un pulgar hacia abajo: "Yo no me creo a Ginés. No te creo, creo que estás quedando bien", comenzaba. "Creo que Yaiza ha sido sincera por primera vez en su vida, pero Ginés ha mentido".

El superviviente lo negaba, pero ella argumentaba su respuesta: "Cuando quiere dice lo que piensa, pero la mayor parte del tiempo es un bienqueda. Dices Artùr por no decir Asraf". Ginés trataba de defenderse: "Yo he hablado allí bien de Asraf, y el día que me fui le dije que se merecía estar en la final".

Ha sido entonces cuando la colaboradora le ha endiñado un inesperado zasca: "Pues le hubieras defendido cuando esta mujer le humilló, porque no le defendiste".

