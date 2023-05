Marta Peñate para los pies a Yaiza Martín tras su comentario sobre Alexia Rivas: "No se te ocurra volver a meterte con una compañera"

Y ha sido ese comentario sobre su compañera lo que ha hecho estallar a Marta Peñate: “No me da la gana lo que acaba de hacer. ¿Yo me siento aquí a comentar tus ‘Deluxe’ y tus todo? No se te ocurra volver a meterte con una compañera que está opinando de tu concurso de esa forma”, sentenciaba.

Pero no todo ha sido tensión para la colaboradora. Al comenzar la gala, Marta descubría una sorpresa que Pocholo había dejado para ella en plató. Se trataba de un enorme ramo de rosas. La canaria se ha animado a leer en directo la tarjeta que lo acompañaba: "Marta, Alexia, la vida es más linda con amigas como vosotras. Me divertí mucho en plató y me lo pasé muy bien, especialmente con Carlos Sobera. Es claro, transparente y sabe dejar hablar. El que mande, que mande bien. Love you too much, Pocholo".