Amor Romeira defiende a Manuel Cortés solo por ir en contra de Asraf

Manuel Cortés vivía anoche su momento más duro en 'Supervivientes'. El concursante confirmaba en 'Conexión Honduras' que debía abandonar la experiencia por recomendación médica . Tras manifestar problemas de salud en las últimas semanas y someterse a diversas pruebas, finalmente el equipo médico ha determinado que el hijo de Raquel Bollo no debe seguir en el reality .

Amor admite que "hay cosas que no le han gustado" del paso de Manuel por Honduras, pero "no puede ser objetiva", dice, debido a la amistad que le une tanto a él como a su hermana Alma. Además, ya que el principal conflicto del hijo de Raquel Bollo en 'Supervivientes' ha sido con Asraf Beno, no duda en defender a Manuel: "Solo puedo estar de su lado, sabiendo cómo es Asraf", sentencia.