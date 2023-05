Alexia Rivas cuenta su objetivo en la convivencia con los supervivientes: "Eso es lo que voy a hacer"

Además, va a poder cumplir su deseo de tirarse del helicóptero, algo que no pudo hacer en su edición porque le tocó vivir en el 'barco encallado'. La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha celebrado también la noticia en sus stories de Instagram, donde ha añadido que su objetivo es convivir con los concursantes de 'Supervivientes 2023' como si acabara de llegar "de Marte y no supiera nada" para así poder "vivir el momento en la isla" sin dejarse influenciar por sus "opiniones previas".

La periodista ha asegurado que tiene muchas ganas de conocer a gente nueva - convivirá con Adara Molinero, Asraf Beno, Alma Bollo, Jonan Wiergo y el concursante que no sea expulsado el jueves entre Artùr Dainese y Bosco Blach Martínez-Bordiú - y que su intención es disfrutar "el doble" de esta segunda oportunidad en un programa ha marcado su trayectoria vital y profesional: "No podía decir que no a volver a aquel lugar y cerrar lo que empecé [...] Gracias a este programa la gente pudo verme (y más en plató) y, tras ello, han venido oportunidades increíbles y programas maravillosos que ya siento como mi casa".