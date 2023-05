Inédito | Manuel Cortés confiesa lo que siente por Katerina: ''Tengo ganas de llegar y verla''

Alex Suárez, nuestro reportero digital en Honduras, ha aprovechado un momento con él antes de su partida para enfrentar al concursante al reto de las preguntas y respuestas: ‘’Estas son las preguntas que respondiste antes de empezar el concurso y vamos a ver si piensas lo mismo o has cambiado de opinión’’.

La primera pregunta era sobre el mayor complejo del superviviente, Manuel le ha afirmado a Alex no acordarse de su respuesta. ‘’Me hace sentir muy mal siempre cuando veo que a una persona no le caigo bien o veo que no tiene empatía conmigo’’, fue la respuesta de Manuel al principio del concurso.