El esperado reencuentro de Manuel y Katerina: "Ha habido muchos besos que no se han visto"

Ion Aramendi le ha preguntado si tuvieron algo en la pre-convivencia, a lo que el hijo de Raquel Bollo ha contestado: "En la preconvivencia no ha habido nada, solo el típico tonteo, estábamos todo el día juntos y charlábamos de nuestras cosas". Y si cree que le ha estado esperando mientras ella estaba fuera: "Si te soy muy sincero yo no he salido de ahí como novio de Katerina, yo no le puedo reprochar nada".