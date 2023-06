Raquel Bollo destapa la decepción que tuvo Alma con Jonan durante el concurso: "Se sintió sola"

Y aquí Raquel Bollo ha contado el motivo de por qué Alma sintió esta decepción con Jonan: "Cuando hay la unificación Jonan se va con Asraf y con Adara y Alma se queda sola, en ese momento se sintió sola y cuando llego a la isla me dice que se siente así. ¿Sabes cuál es la amistad de verdad? No contar nada, intentar arreglar su amitad y no hacerse la víctima como hay otros que se lo están haciendo. Sufrió una decepción en ese momento y lo supo solucionar".

Luc Loren, defensor y amigo de Jonan, ha reflexionado ante esto: "No creo que se alejara, estuvo más afín con Adara y Asraf en ese momento". "Ella tenía ese sentimiento, pero siempre me decía: 'Le quiero y sé que no se está dando cuenta' y fue a decírselo. La realidad es que no estuvo sola porque estaba su hermano", ha detallado Manuel Cortés ante esto.