Isa Pantoja defiende a Adara Molinero de las acusaciones de Diego y Raquel Arias: "Después de todo lo que ha pasado, es increíble que..."

Después de que declarara a Diego como el concursante con el que peor se ha llevado, así como el más egoísta, él no ha dudado en tomar la palabra en plató: "Me lo podía esperar, yo con ella he chocado desde el principio. Si le preguntan a otros compañeros tendrán otra opinión de mí. Veo más egoísmo estar tomando el sol todo el día y exigir a tus compañeros cuando llegan de pesar un pescado", comenzaba.