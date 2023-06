Adara, Asraf, Bosco y Jonan encaran la recta final de 'Supervivientes': sus cuentas pendientes tras su paso por Honduras

Adara Molinero, Asraf Beno, Bosco Martínez Bordiù y Jonan Wiergo están en la recta final de 'Supervivientes 2023'. Adara y Jonan llegan al cierre del concurso como finalistas y Asraf y Bosco todavía tienen que esperar a la decisión de la audiencia para saber quién de ellos es el tercer finalista. Y con la vuelta a la realidad podrán ponerse cara a cara con sus cuentas pendientes, con las personas con las que dentro han tenido enfrentamientos o todo lo contrario.

Los cara a cara de Jonan y Adara con Raquel Mosquera y Diego Pérez respectivamente

Adara y Jonan, siendo ya finalistas, durante el 'Conexión Honduras' ya han empezado a ponerse delante de estas cuentas pendientes e intentaron lanzar puentes con algunos de sus excompañeras. Ella lo hizo con Diego Pérez, con el que no tuvo una buena convivencia y, finalmente se dieron un abrazo como señal de lo que pasó en Honduras, allí se queda.

No tan bien le fue a Jonan, que se encontró con una Raquel Mosquera que tenía mucho que decirle y reprocharle, con la que terminó llorando y no llegó a la esperada reconciliación.

¿Qué cuentas pendientes tiene Adara?

Pero estas no son las únicas cuentas pendientes que tienen. Si empezamos por Adara Molinero, que ya ha hecho frente a una de sus cuentas pendientes, podriamos decir que durante el concurso ha tenido personas con las que no ha llegado a congeniar o ha tenido repetidos choques en la isla. Una de ellas ha sido Katerina Safarova, con la que no se llegó a entender, y con la que podría tener una conversación pendiente. Algo que también podría producirse con Arelys Ramos y es que no se llevaron del todo bien en la convivencia.

Yaiza, Ginés y Raquel Arias tampoco llegaron a congeniar con Adara, fueron tres de las personas con las que la concursante más discusiones protagonizó en Honduras.

La concursante mostró su tremendo descontento con todo lo que pasó con Asraf, que terminó en la expulsión disciplinaria de Yaiza, se posicionó al lado de él y por esto y otras muchas cosas de la convivencia en Honduras, protagonizó muchas discusiones con la pareja y sobre todo con Yaiza, ¿podrían tender puentes entre ellos con el final del concurso?

Ahora bien, los enfrentamientos que más le han dolido a Adara han sido con Asraf, el que ha sido amigo todo el concurso y con el que ha termino distanciandose. Ambos han intentado convivir pese a las tensiones y han tenido varios acercamientos las últimas semanas, ¿podrán arreglar sus diferencias? Aunque parece que ya han dado un gran paso.

¿Podría llegar a la reconciliación Asraf Beno con algunas de las personas que peor se ha llevado en Honduras?

Asraf Beno ha tenido infinidad de frentes abiertos durante su andadura en el concurso. Uno de sus choques más sonados en playa han sido con Manuel Cortés, con el que parecía que iba a tener una buena convivencia al ser primo de su pareja Isa Pantoja, pero nada más lejos de la realidad. Ambos han mostrado que no se caen bien y ahora lo que habría que ver es si podrían llegar a un entendimiento. Como con Alma Bollo, con la que ha tenido una mejor convivencia, pero también muchos enfrentamientos.

Los hermanos Cortés no han sido los únicos, Yaiza Martín mostró que no les gustaba nada la convivencia con Asraf, tanto fue así que "a tenor de la gravedad de los insultos y amenazas proferidos por Yaiza contra Asraf que el cámara del programa pudo escuchar perfectamente y ante la reiterada actitud violenta de la concursante" fue expulsada del programa. Y con ella estaban Ginés, Diego y Raquel Arias, que optaron por el silencio a decir lo que había pasado y es que no tenían una buena relación con Asraf, ahora toca ver si conseguirá olvidar lo que pasó con ellos y dejar todo en Honduras.

Los amores de Bosco Blach

Bosco no ha sido una persona con muchos conflictos dentro de la isla y es que cómo él bien ha repetido en varias ocasiones, no le gusta mojarse demasiado. Pese a que ha tenido algún rifirrafe, no parece que tenga grandes cuentas pendientes fuera en cuanto a discusiones, pero otra cosa diferente es si hablamos de amor.

El joven se ha mostrado con muchas ganas de enamorarse, primero parecía que tenía una conexión especial con Raquel Arias, con la que compartió grandes momentos en la isla. Luego, llegó Alexia Rivas como 'fantasma del pasado' y ambos estuvieron unos días sin separarse, incluso cuando tuvieron que separarse daba la sensación de que algo podría haberse quedado pendiente.

Y ahora, en este tramo final, podría ser Adara Molinero la que le ha tocado el corazón y es que alguna confesión ha hecho sobre esto el sobrino de Pocholo. Por ello, cuando vuelva a la realidad podrá reecontrarse con las personas que han despertado algo en él y ver si algo puede pasar.

Jonan se mostró muy descontento con Ginés y Diego

Jonan dejó muy claro en un momento del concurso que no quería saber nada más de Diego y de Ginés, y es que la actitud que habían tomado en la isla no iba para nada con él a raíz de la expulsión disciplinaria de Yaiza por su comportamiento con Asraf y todo lo que vino después. "Mi incomodidad máxima es con Diego y con Ginés, no quiero tener nada que ver con ellos ni absolutamente nada", decía él, aunque igual ahora que ha pasado el tiempo y si hablan cara a cara, pueden llegar a un entendimiento.