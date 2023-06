La tensión estalla entre Isa Pantoja y Elena, la madre de Adara: "¡Habéis querido estirar el cuento!"

Asraf Beno, en el 'puente de las emociones', ha asegurado que espera un perdón por parte de Adara Molinero, algo de lo que Isa Pantoja ha hablado: "No hay que olvidar todo lo que ha pasado , como Adara le importa como persona él no ha terminado de entender todo esto, es normal que tenga este sentimiento porque para él ella ha sido importante".

Elena también ha querido añadir algo a esto: "Como madre me duele mucho lo que he estado viviendo hasta ahora, de ser la mejor a ser la villana, cuando no ha hecho nada. Han tenido problemas de convivencia, habéis querido estirar el cuento. Como madre he sufrido lo insufrible, solamente por no seguir a su lado, ¿ese es el mal que ha hecho?".