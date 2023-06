Alma Bollo acude al hospital para realizarse nuevas pruebas tras desvelar su problema intestinal

La hermana de Manuel Cortés asegura que su problema intestinal es el motivo por el que no ha adelgazado en 'Supervivientes'

La hija de Raquel Bollo acude al hospital para realizarse nuevas pruebas, tal y como ha contado en sus redes sociales

"Creo que me van a hacer análisis de sangre, de heces y creo que me van a mandar una colonoscopia", comenta Alma

Alma Bollo sufre un problema de salud que ha compartido con todos sus seguidores. La hija de Raquel Bollo lleva años padeciendo problemas de estómago, aunque las molestias han ido a más en los últimos días. Tras compartir su diagnóstico médico y desvelar cuál es el problema intestinal que le ha impedido adelgazar en 'Supervivientes', la concursante ha acudido al hospital para someterse a nuevas pruebas.

“Estoy llegando al hospital para hacerme pruebas. Creo que me van a hacer análisis de sangre, de heces y creo que me van a mandar una colonoscopia, por lo que me dijeron. Cuando salga os cuento qué me han hecho o qué es lo que me han dicho”, ha dicho hace apenas unos minutos tras dejar a su hija Jimena en el colegio.

Antes de ser puesta en tratamiento, la hermana de Manuel Cortés deberá realizarse nuevos chequeos médicos. Su figura y los kilos que ha (o no) perdido durante su paso por el reality de Telecinco han sido temas de debate nacional. Según ella misma ha explicado, esto se debe al molesto trastorno que tiene diagnosticado.

Era su propia madre la que, durante su estancia en Honduras, hablaba de este problema de salud que sufre la joven. Un problema del que Alma ahora se ha atrevido a hablar, mientras se pone en manos de especialistas para tratar sus problemas, que han empeorado en estos últimos meses.

Alma tiene el Síndrome del Intestino Irritable (SII), cuadro crónico popularmente conocido como ‘colon irritable’. “Yo tenía muchos problemas de estómago. Me fui a la isla con ellos y ahora he vuelto con más”, explicaba hace unas horas también a través de sus plataformas sociales.

“He oído muchos comentarios de que salía más gorda o con barriga. Yo la barriga la tenía así por muchos problemas que tengo. Allí me detectan que tengo colon irritable y de hecho me tratan para ello porque yo estuve muy mala. Os enseñaría mi barriga, pero es que me da vergüenza”, comenta compartiendo su diagnóstico y haciendo referencia a la inflamación de su vientre.

La hija del difunto Chiquetete se encuentra ahora mismo en el hospital realizándose las pruebas pertinentes antes de ser puesta en tratamiento. Tiene una cita con el internista antes de ser derivada al digestivo, especialista que llevará su caso.