Jonan Wiergo destapa la mala relación que tiene con algunos compañeros de 'Supervivientes 2023': "Los tengo bloqueados"

Finalizada la aventura de 'Supervivientes 2023', son muchos los concursantes que están aprovechando las redes sociales para ponerse en contacto con sus seguidores, agradecerles el apoyo recibido y contarles con más detalle cómo ha sido su experiencia en el reality. Es el caso de Jonan Wiergo, quien a través de Instagram ha respondido a las preguntas de algunos de sus fans:

"¿Cómo has podido sobrevivir con tanto tóxico?", le pregunta uno de ellos. "Eso me pregunto yo, tengo bloqueados a casi todos los concursantes. No me quiero volver a ver en una así en mi p*** vida. Es muy heavy, iban buscando Deluxes y crear tramas televisivas", ha respondido él.

Además, el superviviente ha dejado claro con qué concursantes seguirá manteniendo algún tipo de relación: "Las únicas personas que me gustaría volver a ver son Alma, Adara, Bosco, Asraf, Gema y Manuel. Los demás, thanks pero no. Ellos son los únicos que se han preocupado por mí", asegura.

