Mario González es el duodécimo concursante confirmado de ‘Supervivientes 2024’

De isla, a isla y tiro porque me toca. Tras su paso por el paraíso de Sandra Barneda en el año 2022, Mario González vuelve a viajar a la playa, aunque esta vez lo hace con un propósito muy diferente: el de sobrevivir.

Por un lado, él se dejó llevar con Valeria Ardila en la villa y, también, flirteó con Carmen Saavedra , tentadora VIP, con la que no llegó a tener nada. Por otro, Laura Casabela protagonizó un acercamiento con el soltero Adrián y dejó al descubierto que había tenido algo con Álvaro Boix.

El madrileño no concursará solo en ‘Supervivientes’, ya que irá acompañado por Claudia Martínez, con la que mantiene una relación desde hace casi un año. Hay que recordar que ellos participaron en la misma edición de ‘La isla de las tentaciones’, pero que no se conocieron hasta que no se acabó la experiencia.