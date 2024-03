Los supervivientes solo llevan unos días en Honduras y ya han sabido lo que es convivir con los bichos durante la noche. Los concursantes ya se han puesto a prueba con los seres vivos que habitan la playa y durante la noche, lo que hacía que no todos pudieran dormir como les gustaría.

A raíz de esto Jonan Wiergo ha asegurado en plató, durante la parte para abonados de Mitele Plus , que él lo que peor llevó de esta experiencia "fueron los cangrejos", que "tenía un trauma cada vez que escuchaba uno" y que, incluso, se tenía sus propios métodos para intentar que no se le subieran durante la noche: "Intentaba hacerme barreras con toda mi ropa y subían igualmente".

Anabel Pantoja apuntaba que para ella lo que peor llevó fue la higiene y su manera de ir al baño: "Más que el hambre fue eso. El reloj biológico se te olvida, estuve como casi veinte días sin ir al baño, iba y hablaba, decía: '¿quieres salir ya? Y no salía. Al no comer se te hace bola, no echas nada". Y terminaba bromeando con esto: "Cuando lo haces hasta los pájaros salen volando".