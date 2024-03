Los contrastes en los sacos de los supervivientes: Pedro opta por ropa de deporte y Miri se lleva ¡hasta un vestido!

Cada superviviente es diferente y cuando nos han enseñado el interior de sus sacos ha quedado más que comprobado. Pedro García Aguado parece ir preparado contra viento y marea , con una cazadora impermeable y pantalones multiusos, mientras que Miri Pérez-Cabrero no ha resistido a llevarse un vestidazo blanco ¡y hasta un pintalabios!

¡La aventura ha comenzado! Y nuestros queridos supervivientes no han podido evitar enseñarnos todo lo que han metido en sus sacos , esas prendas que los acompañarán durante toda su aventura en ‘Supervivientes’.

Pedro García Aguado parece haber arrasado con la ropa de deporte: “Llevo ropa calentita para por la noche, porque, aunque estemos en un clima tropical, aquí hace frío por la noche”, comienza explicando el waterpolista y exconcursante de ‘GH VIP 8’. Y es que en el saco de Pedro no faltan ni el abrigo impermeable, ni la camiseta para protegerse del sol o unos pantalones multiusos.

Por el contrario, Miri Pérez-Cabrero ha optado por prendas que ya tenía por el armario: una sudadera, un bañador “para ir siempre muy mona” e incluso un vestidazo blanco, que asegura que se va a poner en alguna de las galas: “No os penséis que no sirve de nada, porque en cualquier momento me puede servir de manta o toalla”, ha defendido la superviviente.