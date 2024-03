Las imágenes de Carmen Borrego casi desmayada causaban el máximo agobio de Alejandra Rubio en el plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. La sobrina de Carmen no podía ocultar sus expresiones sufriendo por ver a su tía en esas condiciones. Después, Alejandra confesó que se había preocupado nada más conocer la noticia: "Me he asustado un poco. Venía en el coche pensando en qué había pasado. Lo está pasando mal", explicaba.