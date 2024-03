Sofía Suescun reacciona la entrada de Kiko Jiménez a 'SV' y muestra sus últimos mensajes con él

Desde el helicóptero, antes de saltar, se podía ver la tremenda emoción con la que llegaba Kiko Jiménez a vivir esta experiencia en Honduras. Este no podía contener las lágrimas y mostrar las tremendas ganas con las que afrontaba ser concursante de esta edición: "Me trae muchos recuerdos, lo pasé muy mal aquí. Sufrí un montón, pero estoy muy feliz de estar aquí. Me acuerdo de mi familia, de mi padre y de mi abuelo. Y de Sofía y de todos los consejos que me ha dado".