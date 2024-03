Kike Calleja llama 'pototi' a Carmen Borrego y esto termina en una gran discusión entre ellos: "Sabes que me has hecho daño"

Kike Calleja hace una broma a Carmen Borrego con 'pototi' y ella le hace saber que no le ha gustado nada

Ambos protagonizabn un fuerte enganchon en su playa

Carmen Borrego tomaba una decisión vital en la formación de los equipos y los supervivientes son divididos en Playa Olimpo y Playa Condena

A Carmen Borrego no le faltan momentos de tensión desde que llegase a Honduras, su enfrentamiento más fuerte ha sido con Ángel Cristo, pero también ha tenido un encontronazo con Kike Calleja.

A Kike Calleja y Carmen Borrego les une una amistad de fuera y muchos años atrás, pero también hay encontronazos entre ellos y, el primero, ha sido durante sus primeros días de conviviencia en Honduras.

Un 'pototi, ¿qué dices?' que decía Kike Calleja refiriéndose a la hermana de Terelu Campos, hacía que esta mostrase su enfado: "Sabes que esas bromas no me van, sabes que con eso me has hecho daño". "Luego con los que te dicen de todo les pides perdón. Y me tocas la moral", le recriminaba Kike y que la tensión saltase entre ambos.

Carmen, a Kike: "Yo sé cosas que a ti te pueden joder y no las voy a utilizar aquí"

Carmen se mostraba muy enfadada con su amigo: "Que te vayas a la mierda". Algo que no le gustaba al periodista: "Vete tú a la mierda". "Yo sé cosas que a ti te pueden joder y no las voy a utilizar aquí y lo que acabas de decir sabes que me j*", le advertía ella y este no dudaba en responder: "Yo a ti también y cuando te lo decía Kiko bien que te ibas de risas". Y es que Carmen no entendía que su amigo le hubiera hecho esta broma: "Encima él, es que no lo entiendo".