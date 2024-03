El tenso cara a cara de Rocío Madrid y Aurah ante el oráculo: "Eres muy falsa y muy mala"

Aurah Ruíz y Rocío Madrid no se entienden desde el principio del concurso y protagonizan sus primeras tensiones en la playa

Ambas hablan claro de su conflicto en el 'Oráculo de Poseidón' y estalla la tensión

Durante 'Supervivientes: Conexión Honduras' se ha inaugurado el 'Oráculo de Poseidón', la asamblea donde los supervivientes han podido resolver cuentas pendientes y han tenido la oportunidad de escuchar algunos de los momentos clave de los primeros días de convivencia, la que han estrenado Rocío Madrid y Aurah Ruiz.

Los supervivientes han podido escuchar las imágenes de lo que ha sucedido en los primeros días conviviendo juntos y las tensiones que han saltado entre ellos. Rocío Madrid y Aurah, no han tenido 'feeling' en este inicio del concurso y ya han tenido sus primeros desencuentros en la playa: "Estás buscando conflicto para cinco minutos".

Ante esto, el oráculo decidía que ellas pudieran hablar y explicarse en directo sobre cómo está su relación y lo que ha pasado entre ellas. "Dice que no se acuerda de las cosas que ha dicho de mí por detrás. No dices las cosas a la cara, pero si voy y te lo preguto por lo menos que tengas los ovarios de decírmelo", aseguraba Aurah y Rocío explicaba que con ella no tienen ningún problema: "Ella ha estado en un conflicto continuo desde el principio y yo suficiente tengo mi propio proceso de adaptación como también estar asumiendo a una persona que está en conflicto".

"Yo no he sido falsa, lo que he hecho ha sido retirarme", aseguraba Rocío y Aurah preguntaba cuál era el conflicto que ella ha tenido en la playa: "Dime con quién y nombres". "Era contigo misma, si no era una cosa era cosa", le decía Rocío y Aurah recriminaba que nunca se hubiera acercado a ella para preguntarle por qué le pasaba: "Eres muy falsa y a los hechos me remito, muy mala". "No voy a entrar en tu juego", contestaba Rocío para terminar.

Pedro García Aguado discute con Rocío ante su conflicto por Aurah

Pedro García Aguado también entraba en este conflicto. Él, que en la playa, había echado en cara a Rocío que cuando Aurah no estaba había dicho que esta la caía mal, también tenía su momento para hablar ante el oráculo y ante ella: "Dijiste que te caía como el culo". "Me da bastante vergüenza ajena porque estáis generando un conflicto, pero no voy a caer", aseguraba Rocío.