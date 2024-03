Kiko Jiménez, Laura Matamoros y sus malentendidos tras el asalto a Playa Olimpo que acaban en discusión: “Me parece muy sucio que…”

“¿Has visto la mierda de sartén que tenemos?”, ha comenzado a gritar Laura Matamoros, al examinar los objetos que habían conseguido en el asalto a Playa Olimpo. Unas quejas que no se ha tomado nada bien Kike Jiménez, que no ha tardado en responder con algún que otro ‘zasca’: “No me eches en cara de coger una sartén y no esto, cuando te has pegado toda la noche llamándome porque tenías frío. No he pegado ojo esta noche con tanto “abrázame, que tengo frio. Vamos a disfrutar con las esterillas”.