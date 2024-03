Zayra Gutiérrez debe abandonar 'Supervivientes' por prescripción médica: "Me da mucha rabia"

Arantxa de Benito entraba por teléfono en directo en la gala para conocer de primera mano la decisión que había tomado el equipo médico respecto a su hija, como también lo hacía su novio Miki desde el plató. "La veo dolorida y con poca fuerza, si físicamente no estás bien eso te impide hacer cualquier cosa, me duele la espalda a mí solo de verla", decía su madre antes de saber la decisión que iba a comunicar Sandra Barneda segundos más tarde.

"Me da mucha rabia porque tenía muchas ganas de que me conozcais, de verme luchar, de ganar y dedicarselo a mi hijo y mi familia, pero sé que me van a cuidar cuando llegue y espero que no estén decepcionados conmigo", eran las primeras palabras de Zayra al saber que tenía que dejar de ser concursante de 'Supervivientes'. Como también explicaba que "era un reto personal que tenía en su mente superar". Y daba las gracias a todo el equipo por cómo le habían tratado en estos complicados momentos: "Han hecho que esté como en casa".