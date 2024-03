"No paro de acordarme de Sofía y mira que llevo poco tiempo, me parece hasta ridículo estar con estas cosas siempre, pero es que se me viene siempre a la cabeza y quiero evitarlo y dejarlo a un lado porque tengo que estar centrado aquí en la supervivencia pero solo pienso en ella, me paso el día pensando en ella y me acuesto pensando en ella. Mira que llevo poco tiempo, pero no lo puedo evitar, no paro de acordarme de ella, la amo muchísimo", ha confesado Kiko Jiménez, que a partir de ahora no vivirá solo en Playa Limbo con la hermana de Anita Matamoros, pues se les ha unido Lorena Morlote, la primera expulsada por la audiencia.