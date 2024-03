Rubén Torres ha confesado que Aurah tontea con él detrás de cámaras: "Las miraditas, las manos..."

Los conflictos poco a poco se han ido apoderado de Playa Condena. Ésta vez se han vivido múltiples discusiones entre Aurah Ruiz y Rubén Torres por numerosos motivos, uno de ellos por la prueba del rompecabezas del pasado domingo en donde tenían que desatar los nudos para llevarse las piezas. "Tú no me tienes que explicar nada porque yo lo hice bien", le ha soltado la mujer de Jesé a Rubén.

Aurah le ha echado en cara a Rubén que le echase la culpa de todo en esa prueba. Cuando Aurah le estaba dando explicaciones le ha tocado el hombro y de forma muy tensa él le ha quitado la mano: "No me toques". Aurah ya no puede más con la situación y comenta que Rubén es un hipócrita: "No lo puedo ni ver", ha gritado la mujer de Jesé.

En otra discusión Rubén ha soltado una frase que hizo estallar a Aurah: "¿Te puedo explicar cómo va el fuego?". Aurah no ha querido saber nada más, pero él ha insistido y le ha reprochado que no fuese a por leña. Más tarde, Aurah se ha desahogado con Lorena: "Es un machango, conmigo no", le ha explicado a Morlote muy enfadada.

Tras ver el vídeo, Jorge Javier les ha preguntado a ambos porque no se soportan. "Cuando tenga modales o tenga iniciativa", ha explicado el bombero. Aurah no se ha achantado ante Rubén y le ha dejado las cosas claras: "Te has pensado que yo trabajo para ti y tú eres mi jefe", le ha respondido con rotundidad.

Jorge les ha empezado a vacilar con que se gustan: "Los que se pelean se desean", ha dicho con un tono gracioso. Aurah al escuchar a Jorge no ha podido evitar acordarse de Jesé: "Ni muerta... yo estoy enamorada de mi marido". A Rubén no le ha gustado lo que ha dicho Aurah y se ha defendido: "No lo parece... lo que haces fuera de cámaras, las miraditas, las manos", ha explicado el bombero.

Aurah se ha quedado impactada cuando ha escuchado que ella hace cosas por detrás de las cámaras y le ha querido dejar los puntos sobre las íes: "Se piensa que estamos en la isla de las tentaciones... no eres nada mi prototipo", ha manifestado Aurah. Jorge Javier ha intervenido en el conflicto y le ha revelado a Aurah lo que Rubén confesó el primer día antes de tirarse del helicóptero: "Dijo que tú eres su tipo de mujer".