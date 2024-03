Carmen Borrego se marcha de la playa dispuesta a abandonar 'SV', pero termina regresando: "No puedo más"

Después de nueve días en Honduras, no tener fuego y el cambio de playa han pasado factura a Carmen Borrego, que al llegar a ‘Playa Condena’ se ha derrumbado por completo. "Yo me voy esta noche" , aseguraba Carmen momentos después de llegar a la localización en la que le tocaba vivir esta semana y no podía evitar las lágrimas: "No puedo más, por favor, sacádme de aquí" .

Carmen no se veía capaz de sobrevivir en la playa más dura de la isla, algo que le hacía terminar rota y activando el protocolo de abandono: "Me parece lo más honrado por mi parte, me enseñaron a no hacerlo mal. No puedo, no tengo fuerzas, estoy mareada, no voy al baño desde hace ocho días, no puedo comer, llevo tres días sin dormir y no puedo más. No tengo fuerzas físicas ni mentales para continuar aquí".