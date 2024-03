El romántico mensaje de Jesé a Aurah tras su salvación de las nominaciones: "Bebé tú puedes con todos"

Durante la pasada noche, Aurah se enfrentaba a una noche complicada , ya que estaba nominada junto a concursantes como Miri, Ángel y Rocío, muy carismáticos y con algunas tramas importantes en el concurso. La noche comenzaba con muchos nervios pero la salvación de uno de ellos no se hizo esperar, sentados en un banco de madera grande y con cubos de barro encima de sus cabezas, conocerían el primer salvado por la audiencia.

Instantes antes de conocer si Aurah era la salvada por la audiencia o no, su pareja, Jesé Rodríguez, le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales. En esta publicación, con 'Supervivientes' de fondo en la televisión, el futbolista le dedicaba un mensaje que decía: "Vamos bebé, tú puedes con todos y todas. Solamente tienes que seguir como vas. Te amo".

Carlos Sobera conectaba desde Madrid con Laura Madrueño en Honduras y Aurah Ruiz antes de saber si era la salvada o no, realizaba como el resto de sus compañeros su alegato y decía: "Quiero agradecer a todo el mundo que me votó la salvación de la semana pasada. Necesito quedarme para volver comer albóndigas y espaguetis con las manos de nuevo porque me ha encantado y a mí familia que los amo y los echo de menos".