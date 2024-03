La dolorosa despedida de Aurah de Lorena Morlote: "Me quedo sin la única que me apoyaba"

Ángel Cristo y Arantxa del Sol son los salvados por el público y Aurah Ruiz llora desconsolada al tener que despedirse de Lorena Morlote

Poseidón le da una nueva oportunidad a la 'no salvada' por la audiencia en ‘Playa Limbo’ junto a Laura Matamoros y Kiko Jiménez

Lorena Morlote confiesa cómo se convirtió en peluquera de Victoria Beckham

Con la salvación de Arantxa del Sol al comienzo de la noche, el duelo final para la primera eliminación de esta edición de 'Supervivientes' quedaba entre Ángel Cristo y Lorena Morlote.

Arantxa daba las gracias por haber confiado en que siga en el concurso visiblemente emocionada y tras esto la audiencia continunaba votando, pero ya entre Ángel Cristo y Lorena Morlote.

Los concursantes entraban en la palapa y Jorge Javier Vázquez no les hacía esperar mucho para dar el nombre del primer eliminado. "El público ha decidido que se salve de la expulsión... Ángel Cristo". Momento en el que el salvado daba las gracias y se mostraba feliz de continuar junto a sus compañeros y viviendo la experiencia y aprovechaba para disculparse ante su actitud en la pasada gala donde se negó a participar en la prueba: "No era la forma, pero realmente es que no podía".

La dolorosa despedida de Aurah Ruiz de Lorena Morlote

Mientras este entonaba estas palabras, se escuchaban las amargas lágrimas de Aurah Ruiz al tener que despedirse de Lorena Morlote: "Me quedo sin una amiga, sin la única que me apoyaba y la que se preocupa por mi todas las mañanas, me quedo sin todo".

"La importante es la huella que me llevo. Me llevo una gran amiga, gente que he conocido y nada, aquí estamos para seguir adelante", entonaba Lorena antes de abandonar la palapa. Lo que no sabía ella es que Poseidón le había dado una nueva oportunidad en ‘Playa Limbo’ junto a Laura Matamoros y Kiko Jiménez.