Kike Calleja, Ángel Cristo, Aurah Ruiz y Arantxa del Sol son los nuevos nominados de la semana

Tú decides con tu voto en la app de mitele quién quieres que se salve

¡Cambio de equipos sin precedentes en 'Supervivientes! Así han quedado divididos los concursantes

Los supervivientes se han enfrentado a nuevas nominaciones después de vivir el cambio de localizaciones así como el cambio de los equipos. A su vez, Rocío Madrid ha sido la última desterrada y Miriam Pérez-Cabrero y Mario González se han convertido en los líderes de sus nuevos equipos, Playa Olimpo y Playa Condena respectivamente.

Las nominaciones de Playa Olimpo

Javier Ungría: Esta es una de las nominaciones más injustas que vamos a hacer porque no hemos coincidido absolutamente nada. No quiero nominar a la gente de mi playa y justo con los que he coincidido ahora me llevo bien. Realmente iba a nominar a Ángel o a Miri y como ella es líder, no me queda más remedio que nominar a Ángel.

Ángel Cristo Jr: Nomino a Kike porque ya veníamos con roces de 'Playa Ladilla' y es el que me queda. (A continuación, Ángel Cristo recitaba unas rimas inventadas hablando sobre la convivencia en la isla)

Gorka Ibarguren: No tengo ningún argumento de peso ya que es un nuevo equipo. Quiero ser justo. Me baso solamente en que mis compañeros Miri y Ángel han estado nominados semana tras semana así que nomino a Kike simplemente por descarte y por no apalear a los antiguos nominados.

Kike Calleja: Nomino a Ángel porque al resto no les conozco y con el que peor relación he tenido allí es con él. Me parecería injusto nominar al resto.

Blanca Manchón: Yo voy a pensar como una estratega. No tengo ni idea de cómo han votado con mis compañeros pero tenemos nuevos compañeros y hemos venido aquí a jugar. Nomino a Kike.

El nominado del grupo era Kike Calleja y Miri más tarde, como líder de la semana, nominó directamente a Ángel Cristo "por actitudes" que no le habían gustado.

Las nominaciones de Playa Condena

Carmen Borrego: A Aurah porque creo que todos mis compañeros no van a estar nominados. Como yo la he oído gritar desde la playa de al lado, creo que la convivencia con ella va a ser un poco complicada.

Arantxa del Sol: Nomino a Aurah. No he podido tratarla como al resto de compañeros pero estoy de acuerdo con Carmen, no todos van a estar equivocados. Sus formas las hemos visto, las hemos oído y en algún momento las hemos sufrido antes de llegar a la isla.

Claudia Martínez: Arantxa. Tuvimos una disputa hace un par de días que me decepcionó un poco. Espero poder solucionarlo pero de momento conozco a los demás no les conozco y tiene que ser ella.

Rubén Torres: Voy a votar a Aurah porque del grupo es con he tenido la convivencia y no nos acabamos de entender. Ella sabe que por mi parte puede cambiar y también mi voto, pero de momento esta semana la nomino.

Pedro G. Aguado: Nomino a Carmen porque la veo que está sufriendo muchísimo. Igual que yo porque tenemos más o menos la misma edad. Y por hacerle un favor.

Arkano: Nomino a Aurah porque me tiene desquiciado. De verdad que lo intento pero no puedo más.

Aurah Ruiz: Arkano.

Aurah Ruiz era la más nominada del grupo mientras que Mario, como líder, nominaba directamente a Arantxa del Sol.

Kike Calleja, Ángel Cristo, Aurah Ruiz y Arantxa del Sol son los nuevos nominados de la semana