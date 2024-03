La emoción de Arkano y su emotiva despedida de Rocío Madrid: "Me lo llevo para el resto de mi vida"

Rocío Madrid, tras ser expulsada: "Lo estaba llevando regular. Para mí es casi como una bendición"

El emotivo abrazo de despedida entre Rocío Madrid y Arkano

Lo peor para Rocío Madrid en su paso por 'Supervivientes 2024': "La convivencia con Aurah. Me ha machacado"

Rocío Madrid y Miri se la jugaban a un todo o nada por la salvación. Jorge Javier aseguraba momentos antes de dar la decisión final de la audiencia no saber quién se iba de las dos. "Me lo van a decir en el mismo momento que os lo tenga que decir a vosotras. O sea, que no tengo ni la más remota idea", apuntaba el presentador. Posteriormente, no ha tardado en pronunciar la mítica frase: "El público ha decidido que se salve de la expulsión... ¡Miri!". "No pasa nada", le decía Rocío al resto de compañeros, mientras se fundía en emotivos abrazos con todos.

"Rocío, qué pena me da", señalaba Jorge Javier. "Que se me ha muerto el canario", bromeaba Rocío para quitarle hierro al asunto. "A mí me da pena por un lado. Por otro no. Es cierto que desde que empezó el concurso, me he sentido bastante desubicada aquí. Aunque siempre lo encaro desde el humor e intento que no se me note, he estado bastante fastidiada a nivel personal. Lo estaba llevando regular. Para mí es casi como una bendición".

La emoción de Arkano

Además, se iba con la sensación de haber conocido más a un grupo que a otro: "Pero lo suficiente como para que se queden para mí el resto de la vida". En ese momento, Jorge Javier le ha interrumpido para señalar que Arkano se estaba emocionando en directo tras la marcha de su amiga Rocío. Ambos se han dado un tierno abrazo. "Me lo llevo para el resto de mi vida y es un tesoro para mí haberlo conocido aquí", aseguraba la ya exconcursante de 'Supervivientes'.

Por último, cabe destacar un comentario de Carmen Borrego a Aurah preguntándole si se iba a despedir de Rocío. Cuando le ha dado paso Jorge Javier, Aurah ha señalado lo siguiente: "Yo solo le voy a decir besos, chao". "Aquí cada uno se retrata. Me voy bien orgullosa de lo que he hecho. Me llevo amigos para el resto de la vida. Salgo con la cabeza bien alta y no sé si ella va a poder hacer lo mismo cuando salga de aquí".

Además, ha destacado que lo peor para ella ha sido la convivencia con Aurah: "La convivencia con ella. Me ha matado, me ha machacado. Me he visto jugando en un campo en el que soy completamente inexperta. Es mi primer reality. He sido poco inteligente y he caído en sus provocaciones".

Ángel Cristo Jr. se salva

Momentos antes, Ángel Cristo Jr. iba a ser el primer salvado de la noche librándose así de la expulsión y alegrándose mucho al saber que seguiría concursando en 'Supervivientes'. Además, vivíamos un auténtico momentazo después de que el superviviente agradeciese la decisión de la audiencia y Jorge Javier le lanzase una pregunta sobre su madre.