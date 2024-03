Qué es el estreñimiento social, el peculiar trastorno que padece Carmen Borrego en 'Supervivientes'

La aventura de 'Supervivientes 2024' arrancó hace dos semanas y, desde entonces, Carmen Borrego no ha hecho de vientre. La hermana de Terelu Campos sufre un variante de estreñimiento un tanto peculiar pero que, pese a lo que pueda parecer, no es ninguna broma. De hecho, está diagnosticado por un médico . Se trata de estreñimiento social .

Entre las distintas causas que pueden provocar estreñimiento se encuentran la de no ingerir suficientes alimentos con fibra, no beber la cantidad suficiente de agua o de otros líquidos y no hacer ejercicios. El caso de Carmen Borrego podría estar provocado por esto y por las condiciones extremas que está viviendo en la isla (de hecho, no es la única participante que lo padece). Pero, según un facultativo médico, su caso es más particular.