Inédito | Carmen Borrego confiesa el mensaje que le gustaría escuchar de su familia

Una de las que se ha tenido que enfrentar al pergamino ha sido Carmen Borrego , que ha dudado en abrirlo por si escondía algo que le pudiera perjudicar: "Esto no sé si me da miedo o alegría porque puede ser algo bueno o vete tu a saber, puede ser algo malo", ha comentado Borrego al ver el pergamino tirado en la arena.

Sin embargo, la mayor de las Campos ha explicado que le encantaría recibir a sus hijos en Honduras: "Un abrazo de mis hijos, que no puede ser porque ellos no quieren salir en televisión". Carmen Borrego ha confesado el mensaje que le gustaría recibir se su familia: "Por cualquiera de mi familia que viniera y me diera un abrazo y me dijera: 'Carmen, lo estás haciendo bien'.