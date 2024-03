Laura Matamoros confesó sentirse traicionada por Kiko Jiménez tras haberle revelado una información muy personal: "Yo a lo largo de este proceso de separación del cual no he hablado con el padre de mis hijos, el cual la relación no ha sido lo más idílica posible, se lo comento en privado a Kiko y le digo que estoy desde entonces en tratamiento psicológico porque para mí ha sido complicado y han sido muchos años que me he dejado de querer, de valorarme y de muchas cosas", comenzó explicando Laura Matamoros a Jorge Javier.