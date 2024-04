Carlos Sobera señalaba al principio de la gala que Carmen Borrego y Nagore Robles estaban sentadas juntas. "Yo no tengo ningún problema con Nagore. No lo he tenido nunca y no lo voy a tener a partir de hoy", expresaba Carmen. No obstante, las cámaras captaban a Nagore poniendo cara de circunstancias. En ese momento, Carmen añadía otro comentario donde sí era inevitable percibir la tensión: "Cuando vaya Nagore a 'Supervivientes' que hable ella", soltaba.