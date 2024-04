En 'Conexión Honduras', Alexia Rivas contó que había recibido un mensaje de Bárbara Rey en el que le decía que le estaba gustando mucho el concurso de su hijo, Ángel Cristo Junior, y que quería que se hiciera con la victoria: "Me alegra muchísimo cómo está evolucionando mi hijo, lo que ha dicho de mí y el dolor que me haya causado no tiene nada que ver con su concurso. Todo lo que yo le deseo es lo mejor del mundo, es mi hijo y me moriré queriéndole".