"Cuando pierdes la fuerza lo pierdes todo. He perdido fuerza y me he sentido muy indefenso, las emociones me han desbordado. Me quiero ir y seguir cada día, quiero luchar y seguir dando la cara, pero no puedo", aseguraba este y es que había momentos en los que el agobio se apoderaba de él. Aunque ahora, con las sorpresas que ha recibido durante el 'Tierra de Nadie' parece que todo irá a mejor.