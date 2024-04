El cabreo de Claudia ante la penalización a Mario sin la recompensa, por incumplir las normas: “Si tú no comes torrijas, yo tampoco”

Los concursantes de Playa Olimpo , entre los que se encuentran Mario y Claudia , se han proclamado vencedores de la prueba de recompensa de esta noche. Pero el equipo de ‘Supervivientes’, que ve todo lo que pasa en Honduras, ha 'cazado' a Mario incumpliendo las normas en varias ocasiones, tanto por comer después de que se agotara el tiempo como guardarse comida en el bañador, y ha penalizado al concursante sin poder degustar las torrijas de recompensa de la noche. Claudia se ha enfadado ante la medida impuesta a su novio: “Si tú no comes torrijas, yo tampoco”.

El amor parece no tener barreras , y si no que se lo digan a Claudia … En la prueba de recompensa de esta noche en ‘Tierra de nadie’, los supervivientes han tenido que completar un circuito a ciegas y el equipo de Playa Olimpo, en el que se encuentran Mario y Claudia, se ha proclamado como vencedor.

La recompensa a degustar por los hambrientos supervivientes eran unas deliciosas torrijas , aunque Laura Madrueño ya avisaba de que uno de ellos no iba a poder disfrutarlas… El concursante que no ha podido deleitar las torrijas ha sido Mario . ¿El motivo? Incumplir las normas en reiteradas ocasiones.

A Claudia no le ha sentado nada bien que su novio se quedara sin las torrijas de recompensa y, en un primer momento, se ha negado a disfrutarlas ella también: “Si tú no comes torrijas, yo tampoco”.