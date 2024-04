Inédito | Kiko Jiménez explica cómo 'Supervivientes' le está cambiando: "Me siento orgulloso de poder controlar mis sentimientos"

Además, ha comentado que fuera del reality no se ven las cosas igual y no se aprecian de la misma forma: "Afuera el mundo va tan rápido que no tienes tiempo ni para pararte a pensar y aquí me estoy parando a pensar tantísimo... Me siento muy orgulloso de poder controlar mis sentimientos y cuando no, pues lo echo fuera y me está gustando verme así y sentirme así".