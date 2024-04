Maite Galdeano cuenta cómo está viviendo su hija Sofía Suescun el concurso de Kiko Jiménez: "Ella está encantada de venir"

Kiko Jiménez está teniendo sueños eróticos en Honduras: "Fue fabuloso y romántico"

Kiko Jiménez tiene sueños eróticos en Honduras. La pregunta es, ¿con quién? Tras decirlo en Playa Limbo, Laura Matamoros le preguntaba si no estaría ella en ese sueño involucrada. "Era una fusión de cuerpos. Pero fue fabuloso y romántico", describía el concursante de 'Supervivientes'. Lo que está claro es lo que dice Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun (pareja de Kiko Jiménez): "La isla da para mucho".

No obstante, no piensa que en el sueño de Kiko Jiménez esté Laura Matamoros: "No lo creo de verdad. No creo que sueñe con Laura haciendo cosas íntimas. Creo que habrá soñado con Sofía. Tampoco lo dice... Se está portando como un gran caballero y está nombrando a mi niña a todas horas". Además, Maite Galdeano ha tenido tiempo de contar si Sofía está contenta con el concurso de su chico Kiko hasta el momento.

"Está muy contenta. Está feliz y dice que es hasta demasiado bueno. Ha perdonado a Laura, se ha portado súper bien, le ha hecho (Laura a Kiko) muchas 'pirulas'". Sandra Barneda le ha preguntado si Sofía va a ir a verla y de paso estar en el plató de 'Supervivientes', a lo que Maite ha señalado que "por qué no. Ella está encantada de venir. Pero no sé". Y ha añadido que por ella sí: "No se niega a nada".

