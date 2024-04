Sofía Suescun ataca a Laura Matamoros: “En cuanto le convenga crear un conflicto, se intentarán cargar a Kiko"

Sofía Suescun ha vuelto atacar a Laura Matamoros y es que no entiende la actitud que tiene con su novio, Kiko Jiménez, durante su paso por ‘Supervivientes’. Ambos conviven en Playa Limbo y pasan de ser enemigos a la armonía más perfecta pero ¿Qué opina la novia del concursante?

Kiko y Laura protagonizan un tira y afloja con sus peleas y reconciliaciones y Sofía no entiende muy bien su actitud: “El último cabreo que tuvo con Laura Matamoros yo seguramente me lo hubiera tomado más a pecho, se dijeron palabras subidas de tono, mucho insulto”. Y es que Sofía no duda de que, si ella hubiera sido la afectada, su actitud habría sido “más tajante”.