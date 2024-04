Inédito | Claudia tacha a Miri de estratega y de ir al sol que más calienta: "Lo tiene todo súper calculado y estudiado"

Claudia, Mario, Pedro, Ángel y Gorka tachan a Miri de ser la concursante más estratega de la isla: "Es bastante actriz"

Las críticas más duras han sido las de Claudia Martínez argumentando que es una calculadora: "Hay cosas muy raras desde el minuto uno"

El dios Poseidón ha regresado con nuevos pergaminos para los supervivientes. Esta vez la pregunta que contienen los pergaminos del dios del mar está diseñada para que los concursantes se tengan que mojar bastante y acusen a alguno de sus compañeros. La misteriosa pregunta es: "¿Qué compañero de 'Supervivientes 2024' consideras más estratega y por qué?"

Varios robinsones han contestado a la pregunta y han señalado que Miri es la persona más estratega de la isla. Algunos se han desahogado y han criticado la actitud que ha tenido durante todo el concurso. Claudia Martínez ha sido la persona que más ha hablado de ella y también la que ha hecho las críticas más duras.

En primer lugar, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha tenido pelos en la lengua y ha comentado que es una calculadora: "Creo que lo tiene todo súper calculado y súper estudiado por ciertas actitudes que he ido viendo yo durante las semanas que he convivido con ella y en las que no he convivido directamente".

Además, ha explicado que ve movimientos extraños en ella a medida que el concurso va avanzando: "He visto cosas muy raras, tanto conmigo como con el resto de compañeros". Claudia ha comentado que Miri va al sol que más calienta y se pega a las personas por interés: "Siento que ahora se está acercando a Arantxa porque ha visto que se ha salvado contra Laura Matamoros que es un peso fuerte... Se acerca a ella, es como que va al sol que más calienta y hay cosas muy raras desde el minuto".

La superviviente ha zanjado el tema diciendo que no ha discutido con ella por ser estratega porque tienen amistades en común fuera del reality. Sin embargo, no ha podido olvidar los feos que le ha hecho Miri a ella y a Mario: "Yo sinceramente me he callado porque tenemos amigos fuera en común y me da miedo perder esa amistad por tener una enemistad con ella, pero ya llegados hasta este punto no puedo más y he visto cosas muy feas hacia mí y hacia mi novio".

Mario y Pedro acusan a Miri de estratega por una información que les ha llegado de Playa Limbo

Desde que llegó la unificación de Playa Limbo con el resto de supervivientes, Blanca Manchón ha ido dejando huella. La deportista ha regresado muy guerrera y los habitantes de Olimpo y Condena se han enterado gracias a ella de una información sobre Miri. Tras conocer esos datos, tanto Mario como Pedro García Aguado han acusado a Miri de ser la más estratega de 'Supervivientes 2024'.

Así lo ha contado Mario cuando ha visto la pregunta del pergamino: "Esto me ha cambiado mi idea esta semana con el tema de Playa Limbo", ha comenzado a decir el novio de Claudia. Luego ha explicado los motivos por los que cree que Miri es la más estratega: "Sabía que era estratega, pero no sabía que era tanto. Me ha contado Blanca muchas cosas que yo no sabía, mucha información y creo que la más estratega"

Mario ha continuado diciendo que Miri está haciendo todo lo posible para unirse a los supervivientes más fuertes y continuar en Honduras: "Es la que más está jugando un poco a ver como consigo llegar a la final y unirme a los más fuertes con información, que a lo mejor ha podido conseguir".

Por otro lado, Pedro Aguado ha comentado prácticamente lo mismo que Mario: "No me había parado a pensar eso, pero por la información que tengo no creo que esté en mi grupo, creo que está en la otra playa", ha explicado el superviviente. El hermano mayor de la isla ha manifestado que Miri es la más estratega: "Creo que es Miri y digo creo porque no estoy seguro".

Pedro ha hablado sobre la información que le ha dicho Blanca Manchón: "Las cosas que me han llegado es que ha hecho varios movimientos muy estratégicos, sobre todo al venir Blanca a nuestra playa nos ha contado cosas y por eso creo que la más estratega de momento para mí es Miri".

Ángel Cristo piensa que Miri es bastante actriz: "Cualquier cosa pequeña lo magnifica"

Desde el principio, Ángel Cristo no se ha llevado muy bien con Miri y ambos han protagonizado las mayores peleas de la edición. Ahora Ángel ha vuelto a hablar sobre Miri y la ha nombrado la más estratega de los Cayos Cochinos: "Teniendo en cuenta que tengo compañeros que son muy inocentes, me tengo que quedar con Miri".

El hijo de Bárbara Rey ha criticado que Miri es demasiado actriz y que finge bastante: "Creo que es la más estratega de todos, ella es bastante actriz. Cualquier cosa pequeña la magnifica y la hace como si fuera algo grande. Cada vez que ha hecho algo parece que ha hecho el triple, no el doble, sino el triple".

Ángel Cristo ha explicado que Miri es la típica concursante que quiere llegar lo más lejos posible sin salir nominada y para eso tiene que quedar bien con todos: "Es la que más está pensando en avanzar y en llegar lejos, quedando bien con todo el mundo y se está equivocando".

Gorka Ibarguren cree que Miri habla mucho de las nominaciones