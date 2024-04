Blanca Manchón acaba hundida tras un tenso enfrentamiento con Gorka: "Ya eras un traidor antes de que yo llegara a Playa Limbo"

Gorka se desahoga en Playa Condena: "Blanca dice unas cosas y cuando se lo preguntas a la cara lo niega todo"

Gorka se siente muy dolido al enterarse de que Blanca Manchón le había acusado de traidor. Esto ocurrió cuando la windsurfista pisó la palapa de 'Supervivientes' por primera vez -junto a Arantxa y Kiko- previamente a unirse con el resto de compañeros de Playa Olimpo y Playa Condena. En esa palapa hubo una lluvia de 'zascas' por parte de Playa Limbo y uno de los que recibió fue el concursante vasco.

Pues bien, Gorka no dudó en hablar con ella y reprochárselo: "¿Me puedes explicar por qué dices que soy un traidor? Vas diciendo que a mí me ha venido información de fuera de Marieta de que aquí lo que vale es no hacer tanta supervivencia, sino hacer movidas. Y que desde que me han dicho eso que he dejado de hacer supervivencia y me he centrado en hacer movidas".

El ataque de Blanca a Gorka

Gorka añadía que "la que está metiendo mierda de los demás y a mí poniéndome de tractor y hablando de mí has sido tú". Por su parte, Blanca -con el rostro totalmente serio- aseguraba que no creía que había sido un traidor, pero sí opinaba lo siguiente: "Creo que estás haciendo tu concurso. Igual has optado por dejar más de lado a ciertas personas como yo por querer estar con otras que a lo mejor daban más juego...".

Es entonces cuando Blanca atacaba fuertemente: "Traidor ya lo eras antes de que yo llegara a Playa Limbo. Todo el mundo que ha ido pasando por allí ha comentado lo mismo. Kiko, Laura, Arantxa... todos cuando llegaron decían 'vaya decepción Gorka', tenían toda la información". El concursante saltaba preguntándole si tenía que avisarla en las nominaciones si ella era la elegida por él. "Entiendes que eso yo no me lo esperaba", respondía la windsurfista olímpica, que se iba muy afectada y con los ojos lacrimosos.

Gorka se desahoga en Playa Condena

Por otro lado, Gorka se desahogaba en Playa Condena: "Tengo la sensación de que Blanca siempre hace lo mismo. Dice unas cosas y cuando se lo preguntas a la cara lo niega todo. Yo con Blanca me he ido poco a poco alejándome con ella. Lo que no me gustó de ella es que no la estaba viendo una persona clara".